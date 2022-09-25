Бишкек, , 15:16 — REGNUM По четыре пограничные заставы договорились убрать Киргизия и Таджикистан с каждой из сторон в тех местах, в которых происходили приграничные конфликты. Об этом 25 сентября рассказал журналистам председатель киргизского Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.

На киргизской погранзаставе Gps.gov.kg

«Нашей задачей было убрать именно те посты, где постоянно разгораются конфликты», — сказал он.

Также Ташиев указал, что каждая из республик законсервирует по четыре пограничные заставы и уберёт с них всех военных и гражданских лиц.

При этом глава ГКНБ Киргизии отметил, что в ходе переговоров с таджикской стороной они условились ускорить работу по делимитации и демаркации границы между двумя странами.

Отметим, ранее стало известно, что Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликтов на границе.