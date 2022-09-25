Киргизия и Таджикистан уберут пограничные заставы в зоне конфликта
Бишкек, 25 сентября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. По четыре пограничные заставы договорились убрать Киргизия и Таджикистан с каждой из сторон в тех местах, в которых происходили приграничные конфликты. Об этом 25 сентября рассказал журналистам председатель киргизского Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.
«Нашей задачей было убрать именно те посты, где постоянно разгораются конфликты», — сказал он.
Также Ташиев указал, что каждая из республик законсервирует по четыре пограничные заставы и уберёт с них всех военных и гражданских лиц.
При этом глава ГКНБ Киргизии отметил, что в ходе переговоров с таджикской стороной они условились ускорить работу по делимитации и демаркации границы между двумя странами.
Отметим, ранее стало известно, что Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликтов на границе.