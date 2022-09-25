Сеул, , 13:59 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно одержала верх над представительницей Латвии Еленой Остапенко в финальном матче на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории WTA 250 в Сеуле. Об этом 25 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Теннисистка Екатерина Александрова Дарья Драй © ИА REGNUM

Спортсменка из РФ смогла обыграть латвийскую спортсменку в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Александрова, являющаяся 24-й ракеткой мира, подала навылет шесть раз, четыре раза ошиблась при подаче и смогла реализовать брейк-пойнтов из семи. Её соперница, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести возможных.

Отметим, общий призовой фонд турнира в Сеуле категории WTA 500 в 2022 году составлял свыше $251,7 тыс.