Париж, 25 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. 25 сентября в Копенгагене на стадионе «Паркен» национальная сборная Дании в матче заключительного шестого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 2022/23 встретится со сборной Франции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

На матч назначена румынская бригада арбитров во главе с Истваном Ковашем. Ассистенты главного судьи — Васил Маринеску и Овидиу Артене.

После пяти сыгранных матчей сборная Дании с тремя победами и девятью набранными очками занимает второе место в турнирной таблице группы. Сборная Франции, набрав пять очков, располагается позицией ниже.

В последний раз сборные Дании и Франции играли между собой 3 июня в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Тот матч завершился волевой победой датчан со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Карим Бензема (51’ Кристофер Нкунку) и Андреас Корнелиус (68’ Пьер-Эмиль Хейбьерг, 88’ Йоаким Мэле).