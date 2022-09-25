Токио, , 12:43 — REGNUM Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории WTA-500, который проходил в Токио. Об этом 25 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Людмила Самсонова (Россия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Спортсменка из России обыграла китаянку в двух сетах со счётом 7:5, 7:5.

Соперницы провели на корте 2 час 12 минут. За это время Самсонова, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, четыре раза подала навылет, шесть раз ошиблась при подаче и смогла реализовать три брейк-пойнта из семи возможных. Циньвэнь, являющаяся 36-й ракеткой мира, подала навылет девять раз, также допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх.

Отметим, общий призовой фонд турнира в Токио категории WTA 500 в 2022 году составлял $757,9 тыс.