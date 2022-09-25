Кампала, 25 сентября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Страны Африки будут расценивать нападение на Россию как нападение на них. Об этом 25 сентября написал сын президента Уганды, командующий сухопутными войсками африканской страны Мухузи Кайнеругаба на своей странице в одной из соцсетей.

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«Президенту (РФ Владимиру) Путину не нужно угрожать ядерной войной. Мы слышим его. Нападение на Россию — это нападение на Африку!» — написал он в своём сообщении.

При этом ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал США «нанести превентивные ядерные удары» по России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с главой Суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом.