Москва, 25 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Коллеги актрисы Натальи Поздняковой простились с ней 24 сентября. Об этом сообщили в московском театре «Около дома Станиславского», где актриса проработала более 50 лет.

Скорбь

Актриса театра и кино Наталья Позднякова умерла в возрасте 66 лет. Причины смерти не уточнятся.

«Работа с ней была сплошная радость. С нею всё шло не только на ее роль, а на всё в целом. Она жила чувством всего спектакля», — рассказал режиссёр Алексей Левинский.

Работу в театре актриса совмещала с кинематографом. Она снималась у Георгия Юнгвальда-Хилькевича, Алексея Германа, Григория Чухрая и других известных режиссёров.

Наталья Позднякова снялась более чем в 60 проектах. Среди наиболее известных фильмы «Узник замка Иф», «Хрусталёв, машину!», «Антикиллер», а также сериалы «Граница. Таежный роман» и «Домашний арест».