Москва, 25 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Более 2 млн фейков распространено о проведении частичной мобилизации, еще 936 тыс. — о проведении референдумов. Об этом 25 сентября заявила член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

ИА REGNUM Фейк

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«На данный момент, по данным мониторинга «Лиги безопасного интернета», распространено боле 2 млн 100 тыс. фейковых сообщений о проведении частичной мобилизации. И 936 тыс. фейковых сообщений о проведении референдумов на территории ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области», — отметила она на пресс-брифинге Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами.

По ее словам, основная стратегия киевского режима — террористические действия и распространение массовой дезинформации, так как Киев испугался проведения референдумов.