Запорожье, Бывш. УССР, 25 сентября 2022, 11:35 — REGNUM Последний день голосования на референдуме — 27 сентября — в Запорожской области объявлен выходным. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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«Последний день голосования на референдуме объявлен выходным днем, чтобы каждый смог прийти на избирательные участки и сделать свой исторический выбор», — отметил он.
Референдум по вопросу вхождения в состав РФ стартовал 23 сентября. Голосование продлится до 27 сентября включительно.