Москва, 25 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность гендиректора Эрмитажа. Об этом 25 сентября сообщается на сайте правительства.

ИА REGNUM Эрмитаж

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского гендиректором Государственного Эрмитажа. Его полномочия на этом посту подтверждены ещё на три года», — отмечается в сообщении.

В Эрмитаже Пиотровский работает с 1991 года. Ранее он был заместителем директора по научной работе, а с 1992 года занял должность директора музея.