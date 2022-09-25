Мелитополь, Бывш. УССР, , 10:08 — REGNUM В Мелитополе — на юге Запорожской области — прогремел взрыв. Об этом 25 сентября сообщили власти региона.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Обстоятельства выясняются.

Накануне в Мелитополе пресекли попытку диверсии на электроподстанции, которая обеспечивает электричеством станцию Мелитополь, локомотивное и вагонное депо, здание управления.

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