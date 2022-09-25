Мелитополь, Бывш. УССР, 25 сентября 2022, 10:08 — REGNUM В Мелитополе — на юге Запорожской области — прогремел взрыв. Об этом 25 сентября сообщили власти региона.
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Обстоятельства выясняются.
Накануне в Мелитополе пресекли попытку диверсии на электроподстанции, которая обеспечивает электричеством станцию Мелитополь, локомотивное и вагонное депо, здание управления.
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