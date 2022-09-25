Херсон, 25 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В результате удара ВСУ по гостинице в Херсоне погиб экс-депутат Рады Алексей Журавко. Об этом 25 сентября сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

(сс) Зихварт Яровой Кирилл Стремоусов

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«Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались», — отметил он.

ВСУ обстреляли центр Херсона из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, в результате чего погибли не менее двух человек.

Отмечается, что ВСУ нанесли удар по гостинице, в которой находилась съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева.