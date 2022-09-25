Луганск, , 09:22 — REGNUM Террористический акт, который киевские спецслужбы намеревались провести перед проведением референдума по вопросу о воссоединении с Россией, был предотвращён властями Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 25 сентября сообщает министерство госбезопасности ЛНР.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

«Министерством государственной безопасности предотвращен теракт, планировавшийся к осуществлению спецслужбами [Киева] накануне проведения референдума по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ на правах субъекта», — говорится в сообщении.

Также указывается, что спецслужбы киевского режима собирались физически, путём отравления устранить высокопоставленное должностное лицо ЛНР для дестабилизации общественно-политической обстановки и дезорганизации органов власти республики.

«Министерством государственной безопасности продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение противоправной деятельности иностранных спецслужб», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проведения чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН по поводу референдумов по вопросу воссоединения с Россией, проходящих в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей потребовал Киев.