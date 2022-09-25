Херсон, Бывш. УССР, 25 сентября 2022, 09:15 — REGNUM ВСУ обстреляли центр Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие. Об этом 25 сентября сообщил источник в экстренных службах.
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ВСУ нанесли удар в 05:30, ракеты попали в гостиницу.
«Это фактически центр Херсона», — отметил представитель экстренных служб. Известно, что в гостинице жили гражданские, там не было военной техники.
Жертвами атаки стали как минимум два человека. Идет разбор завалов и поиск пострадавших.
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