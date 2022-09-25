Донецк, 25 сентября 2022, 08:31 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ один человек погиб и ещё восемь получили ранения. Об этом 25 сентября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
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«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и ещё восемь мирных жителей получили ранения», — отмечается в сообщении.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении здания детсада в результате обстрела со стороны ВСУ.
За минувшие сутки ВСУ выпустили по ЛНР 16 ракет из РСЗО M142 HIMARS.
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