Донецк, , 08:31 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ один человек погиб и ещё восемь получили ранения. Об этом 25 сентября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

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«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и ещё восемь мирных жителей получили ранения», — отмечается в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении здания детсада в результате обстрела со стороны ВСУ.

За минувшие сутки ВСУ выпустили по ЛНР 16 ракет из РСЗО M142 HIMARS.

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