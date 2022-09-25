Москва, , 07:58 — REGNUM Переговоры о возобновлении прямых авиарейсов из Катманду в Россию ведёт посол Непала в Москве Милан Радж Туладхар. Об этом дипломат рассказал 25 сентября в беседе с РИА Новости.

Флаг Непала Pawan Kawan

Посол Непала напомнил, что авиасообщение между Москвой и Катманду было прервано в 2004 году по экономическим причинам. авиакомпании «Аэрофлот» было невыгодно совершать авиарейсы в Непал, так как туристов было мало. Однако, по словам Туладхара, с тех пор ситуация сильно изменилась. После пандемии у людей возрос интерес к международному туризму.

«С прямыми рейсами россияне будут чаще приезжать в Азию. Непал — это центр Азии. Мы будем принимать гостей из России, и с непальской стороны туристов в Россию будет больше. Поэтому я прошу «Аэрофлот» поработать над возобновлением рейсов в Катманду», — добавил непальский дипломат.

Кроме того, Туладхар отметил, что со своей стороны будет делать всё, что в его силах, чтобы возобновить авиарейсы в Непал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении компанией «Аэрофлот» прямых авиарейсов в Коломбо (Шри-Ланка), Бангкок (Таиланд) и Гоа (Индия).

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