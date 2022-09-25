Москва, 25 сентября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения, сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: »Обращение Владимира Путина и частичная мобилизация в России — все новости»

«Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим госаккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в образовательных госорганизациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», — отмечается в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыву подлежат граждане РФ в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

Он подчеркнул, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и опыт.

Призванные на военную службу по мобилизации получат статус, выплаты и все соцгарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.