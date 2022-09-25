Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion перенесён с 27 сентября на неопределённую дату в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Технические работы в Космическом центре им. Джона Кеннеди в рамках программы НАСА «Артемида» NASA Kennedy

Ракета-носитель для лунной программы «Артемида» проходит подготовку к запуску в космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. В NASA сообщили, что в этот район направляется тропический шторм «Иэн», что делает небезопасным запуск миссии.

Ранее в NASA планировали провести первый пуск ракеты SLS в конце августа. Старт несколько раз переносился из-за выявленной утечки топлива при заправке ракеты.

Ракета-носитель SLS разработана для будущих лунных миссий в рамках программы «Артемида». Первый полёт будет проходить в беспилотном режиме — планируется, что ракета с кораблём выйдет на окололунную орбиту. Вторым стартом должен стать пилотируемый полёт вокруг Луны. Третья миссия предусматривает высадку астронавтов на естественный спутник Земли.

Читайте ранее в этом сюжете: NASA назвало новую дату теста ракеты SLS для лунной программы