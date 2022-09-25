Вашингтон, , 06:39 — REGNUM США не должны поддерживать и претворять в жизнь идею Владимира Зеленского отобрать у России Крым. В первую очередь, такого развития событий не хотят сами жители полуострова, придерживается мнения бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«С жителями Крыма не следует обращаться как с переходящим военным трофеем. Западные страны критикуют правительства, которые яростно сопротивляются отделению — вспомните агрессивную войну НАТО с Сербией из-за Косово, — и не могут одобрить военную кампанию [киевского режима] по возвращению Крыма. <…> При отсутствии народной поддержки Киев не может оправдать уничтожение Крыма», — написал Бэндоу на страницах American Conservative.

В материале говорится о том, что абсолютное большинство жителей Крыма поддержали воссоединение с Россией и доказательств в сторону обратного нет.

Намерениям же Зеленского потакать нельзя, считает Дуг Бэндоу. Запад должен быть заинтересован в урегулировании ситуации в бывш. УССР.