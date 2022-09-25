Луганск, 25 сентября 2022, 05:57 — REGNUM Освобождённые населённые пункты в Луганской Народной Республике продолжают очищать от взрывных устройств, установленных киевскими боевиками, военнослужащие Международного противоминного центра (МПЦ) ВС РФ. Об этом 25 сентября сообщает Министерство обороны России.
Командир сапёрного отделения рассказал о зачистке российскими военнослужащими жилых домов, школ, детских садов, больниц, а также мест массового скопления людей. Как отметил военнослужащий, среди обнаруженных боеприпасов, установленных ВСУ, встречаются и запрещённые Женевской конвенцией. Командир указал, что детские сады и школы заработают только после обследования сапёрами и уничтожения всех взрывоопасных предметов на их территориях.
В населённом пункте Золотое в подвале одной из школ был обнаружен и обезврежен фугас, состоящий из мины ТМ-62М, а также установленные киевскими боевиками на растяжке гранаты. В населённом пункте Орехово сапёры уничтожили миномётные мины, артиллерийские снаряды и другие взрывоопасные предметы, обнаруженные в жилых домах и прилегающих строениях.
«Мы полностью провели разминировали города Рубежное. Местные жители очень тепло нас встречают. Некоторые даже плачут», — рассказал командир группы поиска и разминирования.
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