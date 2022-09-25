Минск, 25 сентября, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Минск примет решение по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, исходя из интересов страны. Об этом в интервью французскому телеканалу France 24 заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Mfa.gov.by Владимир Макей

«Мы признаём Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», — сказал он.

Макей подчеркнул, что Белоруссия проводит собственную, независимую политику.

«Безусловно, Россия — наш союзник. <…> У нас есть обязательства в рамках Союзного государства, и мы их должны учитывать», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей 23 сентября начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.