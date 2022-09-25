Нью-Дели, , 05:01 — REGNUM Существующая ныне структура Совета безопасности ООН неэффективна и лишает права голоса «целые континенты», заявил 25 сентября в ходе выступления на Генассамблее ООН глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар.

Зал заседаний Совбеза ООН Patrick Gruban

Ситуация, при которой у огромных регионов нет права голоса на форумах, где решаются вопросы общего будущего, несправедлива, сказал дипломат.

Среди стран-членов ООН есть широкий запрос на «реформирование многосторонности» через реформы Совета Безопасности, отметил он.

Ранее со своей версией «реформы» Совбеза ООН выступили власти Японии, а канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин претендует на право стать постоянным членом Совбеза.