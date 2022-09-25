Нью-Дели, 25 сентября, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Существующая нынеструктура Советабезопасности ООН неэффективна и лишает права голоса «целые континенты», заявил 25 сентября в ходе выступления на Генассамблее ООНглава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар.

Patrick Gruban Зал заседаний Совбеза ООН

Ситуация, при которой у огромных регионов нет права голоса на форумах, где решаются вопросы общего будущего, несправедлива, сказал дипломат.

Среди стран-членов ООН есть широкий запрос на «реформирование многосторонности» черезреформы Совета Безопасности, отметил он.

Ранее со своей версией «реформы» Совбеза ООН выступили власти Японии, а канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин претендует на право стать постоянным членом Совбеза.