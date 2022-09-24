Киев, 25 сентября, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Представители киевского режима требуют провести экстренное заседание Совбеза ООН из-за референдумов, заявил в киевском МИД 25 сентября.

United Nations Headquarters Зал заседаний Совбеза ООН

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Заседание может пройти 27 сентября, соответствующий запрос представители Киева направили постпреду Франции, которая в настоящее время является председателем Совбеза.

Ранее в своем выступлении на Генассамблее ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о рекомендации Зеленского русским жителям б. УССР уезжать в Россию. Именно это жители сейчас и делают — уезжают от режима Зеленского вместе со своей родной землей, отметил Лавров.