Москва, , 01:44 — REGNUM Лживыми и безрассудными речами назвал новые угрозы главы Белого дома Джо Байдена в адрес России депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»). Он также посоветовал президенту США «не вилять хвостом».

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пускай Байден не виляет своим хвостом. Все эти лживые и безрассудные речи не трогают сердца ни одного здравомыслящего человека. Мы не боимся их угроз, как бы они там не пыжились и что бы ни рассказывали о своем превосходстве. С Россией никому не позволено говорить языком ультиматумов», — цитируют РИА Новости Шеремета.

Напомним, что американский лидер ранее заявил о готовности ввести «быстрые и суровые» экономические санкции против РФ в ответ на референдумы, которые проводятся в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. По его словам, Вашингтон не намерен признавать итоги голосования.

Читайте также: Байден пригрозили России санкциями в случае присоединения Донбасса