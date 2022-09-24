Москва, 25 сентября, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Лживыми и безрассудными речами назвал новые угрозы главы Белого дома Джо Байдена в адрес России депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»). Он также посоветовал президенту США «не вилять хвостом».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Пускай Байден не виляет своим хвостом. Все эти лживые и безрассудные речи не трогают сердца ни одного здравомыслящего человека. Мы не боимся их угроз, как бы они там не пыжились и что бы ни рассказывали о своем превосходстве. С Россией никому не позволено говорить языком ультиматумов», — цитируют РИА Новости Шеремета.

Напомним, что американский лидер ранее заявил о готовности ввести «быстрые и суровые» экономические санкции против РФ в ответ на референдумы, которые проводятся в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. По его словам, Вашингтон не намерен признавать итоги голосования.

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