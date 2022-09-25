Нью-Йорк, США, , 01:30 — REGNUM Следующая линия обороны НАТО может пройти по Южно-Китайскому морю. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что после исчезновения СССР Североатлантический альянс постоянно продвигался на восток. И сегодня НАТО уже «обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна».

«Просто решают: вот теперь мы будем обороняться здесь. Они объявили, что НАТО теперь отвечает за безопасность Индо-Тихоокеанского региона, то есть следующей линией обороны НАТО будет Южно-Китайское море, у меня нет никаких сомнений», — сказал Лавров.