Рим, 25 сентября, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Предстоящей зимой итальянская нефтегазовая компания Eni планирует заменить более половины голубого топлива из России. Об этом заявил главный управляющий компании Клаудио Дескальци, однако сделал оговорку.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«Зимой 2022–2023 годов мы сможем заменить более 50% российского газа, в 2023–2024 годах — 80%, но необходимы регазификаторы», — цитирует его агентство ANSA.

Газ из России организация планирует полностью заменить к зиме 2024 года. По словам Дескальци, существует гарантия поставок голубого топлива из Алжира объёмом 83-85 млн кубометров в день.

Нехватки газа не ожидается и предстоящей зимой, заверил руководитель компании, благодаря альтернативным российским поставкам и увеличению числа регазификаторов. Сейчас их задействовано три, однако потом потребуется «ещё один или два регазификатора».