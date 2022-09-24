Берлин, 24 сентября, 2022, 23:56 — ИА Регнум. В Германии произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) — столкнулись два легкомоторных самолета. Трагедия произошла недалеко от аэродрома Гера-Лоймниц на окраине города Гера. Об этом 24 сентября сообщило агентство DPA со ссылкой на источник в пожарной службе.

Publicdomainpictures.net Легкомоторный самолет

По последним данным, в результате происшествия погибли два человека (пилоты). Оба воздушных судна рухнули на землю.

В настоящее время выясняются причины трагедии.

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября в пресс-службе азербайджанской компании Buta Airways сообщили, что в Тбилиси совершил вынужденную посадку самолет рейсом Баку — Батуми.