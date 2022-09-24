Донецк, , 23:32 — REGNUM В Куйбышевском районе Донецка на мине «Лепесток», которую ранее сбросили представители ВСУ, подорвалась женщина. Об этом 24 сентября говорится в сообщении штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Мина «Лепесток» Василий Иванов © ИА REGNUM

«По улице Даугавской на сброшенной ВФУ запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» ранена женщина 1969 года рождения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк натовскими снарядами.