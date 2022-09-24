Любляна, 24 сентября, 2022, 22:45 — ИА Регнум. 24 сентября в Любляне на стадионе «Стожице» национальная сборная Словении по футболу в матче 5-го тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 2022/23 одержала волевую победу над сборной Норвегии со счетом 2:1.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Андраж Шпорар (69’ Беньямин Шешко) и Беньямин Шешко (81’). Единственный гол команды Норвегии на 47-й минуте встречи забил таранный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после передачи Мохамеда Эльюнусси.

Составы команд:

Словения: Облак, Кранчник (Брекало, 90’), Блажич, Бийол, Сикошек, Куртич, Стоянович, Вербич (Ловрич, 71’), Серин (Станкавин, 90’), Шпорар (Чернигой, 88’), Шешко.

Норвегия: Нюланд, Мелинг, Эстигор, Ханче-Ольсен, Райерсон, Берге, Эдегор (Аурснес, 71’), Торстведт (Торсбю, 61’), Холанд, Эльюнусси (Дэли, 70’), Серлот (Странд-Ларсен, 62’).

Сборная Словении, одержав первую победу в группе и набрав пять очков, поднялась на третью позицию в турнирной таблице. Сборная Норвегии с десятью очками осталась на первом месте.