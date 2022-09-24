Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Сервис Netflix урегулировал иск, поданный против создателей «Неофициального мюзикла «Бриджертоны». Об этом 24 сентября сообщает Variety.

Лондонские аристократы эпохи Регентства Цитата из сериала «Бриджертоны». 2020

По данным издания, компания отозвала заявление о нарушении авторских прав, которое подала ещё в июле 2022 года. Причиной иска стало использование товарных знаков «Бриджертонов» от Netflix фанатами, создавшими мюзикл по сериалу.

ИА REGNUM напоминает, что Эмили Беар и Эбигейл Барлоу стали известны в TikTok благодаря своим песням, основанным на сериале. Позже они выпустили полный альбом на Spotify и срежиссировали постановку «Неофициальный мюзикл «Бриджертоны», в котором участвовали бродвейские актёры.