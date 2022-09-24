Вашингтон, 24 сентября 2022, 22:14 — REGNUM Сервис Netflix урегулировал иск, поданный против создателей «Неофициального мюзикла «Бриджертоны». Об этом 24 сентября сообщает Variety.
По данным издания, компания отозвала заявление о нарушении авторских прав, которое подала ещё в июле 2022 года. Причиной иска стало использование товарных знаков «Бриджертонов» от Netflix фанатами, создавшими мюзикл по сериалу.
ИА REGNUM напоминает, что Эмили Беар и Эбигейл Барлоу стали известны в TikTok благодаря своим песням, основанным на сериале. Позже они выпустили полный альбом на Spotify и срежиссировали постановку «Неофициальный мюзикл «Бриджертоны», в котором участвовали бродвейские актёры.