Нью-Йорк, США, , 21:36 — REGNUM Запад, куда бы он ни вмешивался, нигде не способствовал улучшению ситуации и, несмотря на это, он считает вправе безнаказанно действовать по всему миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 24 сентября на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы все помним, как под надуманными предлогами были развязаны агрессивные войны против далеких от американских берегов Югославии, Ирака, Ливии, унесшие многие сотни тысяч жизней мирных граждан», — напомнил российский дипломат.

Лавров задал вопрос о том, к каким результатам привели «авантюры» США на Ближнем Востоке.

«Улучшение ситуации с правами человека и верховенством права, стабилизация социально-политической обстановки, рост благосостояния населения? Назовите страну, в дела которой силой вмешался Вашингтон и где в результате жизнь стала лучше», — призвал он.

По словам главы внешнеполитического ведомства России, официальный Вашингтон вместе со своими союзниками стремятся «остановить маховик истории». Кроме того, он обратил внимание на то, что США, одержав победу в Холодной войне, возомнили почти «посланником Господа Бога на Земле, у которого нет обязательств, а есть только «священные» права безнаказанно действовать — как и где угодно».

«Зоной этих действий может быть объявлено любое государство « особенно если оно чем-то не угодило самопровозглашенным «хозяевам мира», — добавил он.

Кроме того, российский дипломат обратил внимание на то, что вмешательство Запада не было мотивировано посягательством на его законные интересы.

«Разве там запрещали английский или языки других стран — членов НАТО, запрещали западные СМИ, культуру? Разве объявляли англосаксов «нелюдями», применяли против них тяжелые вооружения?» — подчеркнул Лавров.