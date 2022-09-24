Нью-Йорк, США, 24 сентября 2022, 21:36 — REGNUM Запад, куда бы он ни вмешивался, нигде не способствовал улучшению ситуации и, несмотря на это, он считает вправе безнаказанно действовать по всему миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 24 сентября на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Лавров задал вопрос о том, к каким результатам привели «авантюры» США на Ближнем Востоке.
По словам главы внешнеполитического ведомства России, официальный Вашингтон вместе со своими союзниками стремятся «остановить маховик истории». Кроме того, он обратил внимание на то, что США, одержав победу в Холодной войне, возомнили почти «посланником Господа Бога на Земле, у которого нет обязательств, а есть только «священные» права безнаказанно действовать — как и где угодно».
Кроме того, российский дипломат обратил внимание на то, что вмешательство Запада не было мотивировано посягательством на его законные интересы.