Референдумы о воссоединении с РФ инициированы, по сути, Зеленским — Лавров
Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Истерику, которую вызвало голосование, проводимое на освобожденных территориях бывшей УССР, по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, закатили страны Запада, однако инициатором, по сути, стал сам Киев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 24 сентября на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
На освобожденных территориях бывшей УССР проходит голосование о воссоединении с Россией. Оно началось 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Референдум продолжится до 27 сентября.
По словам Лаврова, проживающие на освобожденных территориях люди, по сути, «лишь реагируют» на призыв нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского. Он в августе 2021 года заявил, что тем, кто считает себя русским, необходимо уезжать в Россию.
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