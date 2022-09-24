Нью-Йорк, США, , 21:10 — REGNUM Руководство Европейского союза игнорирует инициативу России, в которой предполагается отправить странам Африки 300 тыс. удобрений, удерживаемых на Европейском континенте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 сентября на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы уже не первую неделю напоминаем, что 300 тыс. тонн удобрений задержаны в европейских портах, и мы давно предлагаем передать их бесплатно нуждающимся странам Африки, но Евросоюз не реагирует», — добавил Лавров.

Из-за кризиса на территории бывшей УССР на Африканском континенте наблюдается острейшая ситуация с продовольствием. Выступая в июле на конференции Совета по международным делам в американском городе Нью-Йорк, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил о том, что массовый голод, за которым последует политическая дестабилизация и неконтролируемая миграция, угрожает миру, если будет проигнорирован нынешний продовольственный кризис.

Несмотря на это, на перевалочных терминалах из-за действия западных санкций по-прежнему заблокированы примерно восемь млн тонн российских удобрений и сырья.

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