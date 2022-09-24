Бишкек, , 20:45 — REGNUM Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал победу национальной сборной России над Киргизией в товарищеской встрече (2:1).

Николай Комличенко в атаке Алексей Колчин © ИА REGNUM

«По поводу игры — хотелось показать лучший и красивый футбол, намного результативней. Знаю, что мы можем, но, к сожалению, по некоторым причинам не получилось. Хорошо, что выиграли. Думаю, всем есть над чем работать», — цитирует Комличенко издание «Чемпионат».

Товарищеский матч между сборными России и Киргизии состоялся 24 сентября в Бишкеке на «Стадионе имени Долена Омурзакова». Забитыми мячами в составе отечественной команды отметились Александр Соболев (30’ пенальти) и Даниил Уткин (89’ Николай Комличенко).

В текущем сезоне Николай Комличенко принял участие в десяти турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.