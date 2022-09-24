Нью-Йорк, США, , 20:04 — REGNUM Развитие двусторонних отношений между Алжиром и РФ стали темой обсуждения глав МИД обеих стран Рамтана Ламамры и Сергея Лаврова, сообщает 24 сентября пресс-служба российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе беседы были обсуждены приоритетные задачи дальнейшего укрепления российско-алжирских отношений», — отметили в МИД РФ.

По словам представителей министерства, министры обсудили актуальные вопросы мировой и региональной повестки дня с упором на укрепление двусторонней внешнеполитической координации.

«Министры отметили важность урегулирования конфликтных ситуаций исключительно на основе общепризнанных принципов международной законности, без вмешательства извне и при соблюдении права народов самим определять свое будущее», — добавили в пресс-службе.

«При рассмотрении ситуации на африканском континенте подчеркнуто значение второго саммита Россия — Африка в 2023 году», — указали в МИД РФ.

Отметим, президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москву и Алжир связывают прочные дружеские отношения, и указывал на намерение развивать сотрудничество с республикой, которая является одним из трёх ведущих торговых партнеров России в Африке.