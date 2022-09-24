Нью-Йорк, США, 24 сентября 2022, 20:04 — REGNUM Развитие двусторонних отношений между Алжиром и РФ стали темой обсуждения глав МИД обеих стран Рамтана Ламамры и Сергея Лаврова, сообщает 24 сентября пресс-служба российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам представителей министерства, министры обсудили актуальные вопросы мировой и региональной повестки дня с упором на укрепление двусторонней внешнеполитической координации.
Отметим, президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москву и Алжир связывают прочные дружеские отношения, и указывал на намерение развивать сотрудничество с республикой, которая является одним из трёх ведущих торговых партнеров России в Африке.