Париж, , 19:42 — REGNUM Восемь депутатов Национального собрания Франции потребовали создать парламентскую комиссию по расследованию гипотетических случаев «российского финансирования» французских политических партий.

Ранее французские информагентства сообщили, что Госдепартамент США рассекретил информацию из своей телеграммы, направленной в американские посольства по всему миру. В телеграмме говорится, что с 2014 года российское руководство потратило около 300 млн долларов на поддержку симпатизирующих России политиков и политических организаций во всём мире.

«В заявлении, опубликованном в субботу, эти депутаты от президентской партии, ссылаются на письмо, направленное накануне председателю Национального собрания Яэль Брон-Пиве, в котором они обосновывают необходимость проведения такого расследования «с учетом серьезности фактов» и чтобы установленная информация могла «быть доведена до сведения французских граждан и нашей системы правосудия». Речь идет, как они уточняют, о том, чтобы «узнать, получали ли французские политические партии — и какие из них — российское финансирование», — говорится в сообщении Франс Пресс.

Как пишет агентство, депутаты указывают на «позицию, занятую в пользу России некоторыми ведущими французскими политическими лидерами», а также на «займы, полученные для финансирования избирательных компаний, суммы которых все еще подлежат выплате спустя несколько лет».