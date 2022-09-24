Бишкек, 24 сентября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. 24 сентября национальная сборная России по футболу в рамках товарищеской встречи одержала волевую победу над командой Киргизии со счетом 2:1. Матч проходил в Бишкеке на «Стадионе имени Долена Омурзакова».

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

Единственный гол хозяев на 24-й минуте встречи забил 22-летний атакующий полузащитник «Немана» Алимардон Шукуров. Забитыми мячами в составе сборной России отметились Александр Соболев (30’ пенальти) и Даниил Уткин (89’ Николай Комличенко).

Составы команд:

Киргизия: Токотаев, Кичин, Козубаев, Ахматов (Бразуман, 69’), Сагынбаев (Мишченко, 46’), Уулу, Мусабеков (Алыкулов, 69’), Абдурахмонов (Рустамов, 82’), Шукуров, Атабаев, Мурзаев (Юлдашев, 69’).

Россия: Сафонов, Круговой (Мостовой, 46’), Осипенко (Сильянов, 46’), Бородин (Кузяев, 46’), Караваев (Хлусевич, 46’), Фомин (Уткин, 46’), Глебов (Джикия, 46’), Ежов (Глушенков, 46’), Коваленко (Баринов, 46’), Бакаев (Макарчук, 46’), Соболев (Комличенко, 46’).