Любляна, 24 сентября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. 24 сентября в Любляне на стадионе «Стожице» национальная сборная Словении в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет со сборной Норвегии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

Матч обслужит бельгийская бригада арбитров во главе с Лоренсом Виссером. Ассистенты главного судьи — Роберт Ванизер и Тибо Нейссен.

Стартовые составы команд:

Словения: Ян Облак, Жан Кранчник, Миха Блажич, Яка Бийол, Грегор Сикошек, Ясмин Куртич, Петар Стоянович, Беньямин Вербич, Адам Серин, Андраж Шпорар, Беньямин Шешко.

Норвегия: Эрьян Нюланд, Биргер Мелинг, Лео Эстигор, Андреас Ханче-Ольсен, Джулиан Райерсон, Сандер Берге, Мартин Эдегор, Кристиан Торстведт, Мохамед Эльюнусси, Эрлинг Холанд, Александер Серлот.