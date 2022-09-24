Москва, 24 сентября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Законопроект о мерах государственной поддержки граждан России, призванных на военную службу по мобилизации, внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с депутатом от думской фракции КПРФ Ниной Останиной, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

В документе предлагается ввести для мобилизованных единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей и освободить их от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения военной службы.

Также авторы инициативы предлагают предоставить компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%. В законопроекте предусматриваются ежемесячное пособие для их детей до 3 лет, пособие беременной жене мобилизованного гражданина и отмена платы за детский сад.

Парламентарии также предлагают освободить мобилизованных граждан от налога на имущество и компенсировать им 50% стоимости ОСАГО. По мнению депутатов, в отсрочке от призыва нуждаются граждане, являющиеся единственными специалистами в сельской местности, и родители или братья ребенка-инвалида, которые являются единственными кормильцами в семье.

В сопроводительных документах отмечается, что эти предложения потребуют расходов, покрываемых за счет федерального бюджета РФ на 2023–2025 годы.