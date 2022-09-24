Нью-Йорк, США, 24 сентября 2022, 18:08 — REGNUM Власти стран ЕС не хотят признавать ошибочность антироссийских санкций и их негативные последствия для собственных государств, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому изданию TAC.
Сийярто также раскритиковал страны Запада за намерение усиливать санкционное давление на Россию и продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто заявил, что на сегодняшний день самым важным является недопущение превращения напряженности между Россией и НАТО в открытый военный конфликт.
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