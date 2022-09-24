Брюссель, 24 сентября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Евросоюз (ЕС) должен серьёзно отнестись к словам президента РФ Владимира Путина о возможности применения Россией ядерного оружия. Такое мнение в интервью «Би-би-си» высказал глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель: «Когда люди говорят, что они не блефуют, их слова необходимо воспринимать всерьез. Сейчас, безусловно, опасный момент».

Министерство иностранных дел Российской Федерации Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

В этой связи Боррель призвал европейские страны продолжить помощь бывш. УССР, в том числе и оружием, а также продолжать политику экономических санкций. «Каждый, кто ездил в Москву, посещал Кремль, чтобы поговорить с Путиным, получал от него один и тот же ответ: «У меня есть военные цели, и пока они не будут достигнуты, я продолжу вести боевые действия». Это, безусловно, тревожный курс, однако нам нужно продолжать поддерживать [бывш. УССР]», — сказал он.

По словам Борреля, конфликт должен быть урегулирован «дипломатическими средствами», но так, чтобы «сохранить суверенитет и территориальную целостность [бывш. УССР]». «В противном случае, завершив войну, мы не достигнем мира и получим еще одну войну [в будущем]», — говорит он.

В своём телеобращении в среду, 21 сентября Владимир Путин заявил, что Россия может в случае угрозы её суверенитету и территориальной целостности применить ядерное оружие. «Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал президент.