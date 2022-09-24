Бишкек, 24 сентября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. 24 сентября в Бишкеке на «Стадионе имени Долена Омурзакова» сборная России по футболу в рамках товарищеского матча сыграет со сборной Киргизии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

Стартовые составы команд:

Киргизия: Эржан Токотаев, Валерий Кичин, Тамирлан Козубаев, Айзар Ахматов, Бехжан Сагынбаев, Кайрат Жиргалбек Уулу, Фархат Мусабеков, Одилжон Абдурахмонов, Алимардон Шукуров, Эрбол Атабаев, Мирлан Мурзаев.

Россия: Матвей Сафонов, Данил Круговой, Максим Осипенко, Сергей Бородин, Вячеслав Караваев, Роман Ежов, Даниил Фомин, Данил Глебов, Зелимхан Бакаев, Александр Коваленко, Александр Соболев.

Матч обслужит казахстанская бригада арбитров во главе с Данияром Сахи.