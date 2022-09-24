Ашхабад, 24 сентября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Власти Туркмении намерены расширять сотрудничество с Евросоюзом в экономике, экологии и гуманитарно-культурной сфере, сообщили 24 сентября в пресс-службе МИД республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Туркмения

Отмечается, что глава МИД Туркмении Рашид Мередов в рамках прошедшего заседания правительства проинформировал о проводимой работе по дальнейшему расширению сотрудничества страны с ЕС и реализации ранее достигнутых договоренностей.

Одним из приоритетных направлений обозначено укрепление взаимодействия Туркмении и ЕС в политико-дипломатической сфере. Также планируется расширение сотрудничества в рамках Совместного комитета Туркмения — ЕС, формата «Европейский союз — Центральная Азия» и межпарламентского диалога Туркмения - ЕС.