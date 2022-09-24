Москва, , 16:05 — REGNUM Законопроект о поддержке молодых спортсменов, которые собираются поступать в российские вузы, планируют разработать в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября, об этом заявил член думского комитета по физической культуре и спорту Евгений Ревенко («Единая Россия»).

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, накануне в Санкт-Петербурге состоялось выездное заседание рабочей группы Госдумы по развитию студенческого спорта в России, в которой приняли участие депутаты нижней палаты парламента, ректоры вузов и представители спортивного сообщества.

Ревенко отметил, что российские спортсмены нуждаются в поддержке на фоне санкций, из-за которых они не могут принимать участие в международных соревнованиях.

«Члены рабочей группы поддержали идею добавлять к вступительным баллам ЕГЭ спортсменам за особо высокие достижения в спорте, а именно за призовые места в чемпионатах России, в Спартакиадах. Это точно будет справедливо, поскольку обладателям золотого, серебряного или бронзового значка ГТО вузы добавляют баллы при поступлении, а вот чемпиону России не добавляют либо члену сборной России по какому-либо виду спорта тоже не добавляют», — сказал парламентарий.

Он пояснил, что по итогам обсуждения будет подготовлена законодательная инициатива и также отправлено обращение в адрес Министерства науки и высшего образования РФ с просьбой учесть инициативу в положении о приеме абитуриентов.

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