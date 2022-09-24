Турин, Италия, , 15:47 — REGNUM 35-летний центральный защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал победу сборной Италии по футболу над сборной Англии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 (1:0).

Леонардо Бонуччи juventus.sportland24.ru

«Поддержка наших болельщиков имела решающее значение. Они ждали от нас игры от всего сердца и мужества, поэтому мы показали все это на поле, создав больше моментом, чем Англия. Играя таким образом, мы может продолжать расти. Хорошо начали эту встречу, а затем защищались слишком глубоко, но мы контролировали игру, лишь немного рискуя в концовке. Мы должны работать над этим и играть компактно, но сегодня, я думаю, команда заслуживает аплодисментов», — цитирует Бонуччи пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Италии и Англии состоялся 23 сентября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0, а единственный мяч на экваторе второго тайма забил нападающий «Наполи» Джакомо Распадори после передачи Бонуччи.