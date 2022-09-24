Вашингтон, , 13:24 — REGNUM В новый пакет санкций Евросоюза против РФ могут войти торговые ограничения и расширение персональных санкций. Об этом 24 сентября передает Bloomberg.

Евросоюз также разрабатывает ограничения, которые касаются поставки технологий и компонентов, но больше всего внимания уделено уже введенным ограничениям, а также мониторингу по соблюдению санкционных мер.

В Bloomberg добавили, что в ЕС будут обсуждать возможность корректировки введенных санкций против нефти из РФ. Тем самым страны собираются найти место для ограничений, которые касаются цен на нефть.