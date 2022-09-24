В Австралии расследуют инцидент с кибератакой на оператора Optus
Канберра, 24 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Полиция Австралии начала расследование в связи с масштабной кибератакой на телекоммуникационную компанию Optus, от которой могли пострадать миллионы клиентов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
24 сентября федеральная полиция Австралии подтвердила, что начала расследование этого инцидента. В частности, проверяются сообщения о продаже баз данных клиентов Optus на хакерских форумах.
Optus является второй по величине телекоммуникационной компанией Австралии. 22 сентября в компании сообщили о начале расследования в связи с возможным несанкционированным доступом к информации о бывших и текущих клиентах.
В Optus не назвали масштабов кибератаки. По данным издания The Australian, хакеры могли получить доступ к данным о 9 млн клиентов.
В компании заверили, что утечка не затрагивает информацию о банковских картах и другие финансовые данные. Представители Optus добавили, что компания предоставляет доступ к мобильному, домашнему интернету и другим услугам в прежнем режиме.