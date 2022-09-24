Запорожье, Бывш. УССР, , 12:35 — REGNUM На территории освобожденной Запорожской области в качестве наблюдателя работает Диа Надер де ал-Андари, посол Венесуэлы в Сирии, поверенный в делах посольства Венесуэлы в Сербии.

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«Мы с товарищем приехали сюда как иностранные наблюдатели, все у нас отлично. Председатель комиссии объяснила вчера, что выборы идут по домам. Был список, в котором было 20 человек, которые должны были проголосовать, но так получилось, что проголосовали больше из того места. Нам гарантируют безопасность. Выборы проходят пока транспарентно», — отмечается в сообщении.

В Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей 23 сентября стартовали референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября включительно.

Вопрос о проведении референдума инициировали Общественные палаты ДНР и ЛНР, которые обратились к главам республик.

20 сентября власти приняли соответствующее законодательство, назначили даты референдумов и утвердили порядок проведения голосования. Вслед за жителями Донбасса за проведение референдумов и воссоединении с Россией выступили жители Запорожской и Херсонской областей.